Горовая высказалась о роли Потапа в воспитании их совместного сына

Продюсер призналась, каким отцом был ее бывший муж

Автор: Коваленко Наталья

Украинский продюсер Ирина Горовая рассказала, каким отцом был рэпер Потап (Алексей Потапенко) для их общего сына Андрея. Парню в сентябре уже исполнилось 18 лет.

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В интервью Рамине Эсхакзай Ирина призналась, что из-за загруженного рабочего графика и масштабной гастрольной деятельности (до 200 концертов в год) Потап редко бывал дома. Из-за этого его непосредственное участие в воспитании сына в детские годы было минимальным.

Постоянные разъезды и развод родителей не разрушили теплых отношений между Потапом и Андреем. Когда рэпер возвращался с гастролей, он старался посвящать все свободное время сыну, устраивая совместный досуг и поездки.

«Он как прямая функция отца, она была очень маленькая, потому что он очень много ездил... его очень мало было дома. Когда он приезжал, то он максимально старался участвовать. Это было даже не о воспитании, а проводил время. То в ресторан, то туда, то сюда. Мы ездили отдыхать. Он очень любит Андрюху, Андрюха его очень любит», — поделилась Горовая.

Напомним, что Ирина Горовая и Алексей Потапенко были в браке в 1999–2014 годах. Сейчас их сын учится в престижной международной школе-пансионе под Лондоном.