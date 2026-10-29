АфишаАфиша
Русский Українська

«Мы тебя так сильно любим»: Андрей Шевченко с женой поздравили старшего сына с 22-летием

Джордан празднует день рождения 29 октября

Автор: Коваленко Наталья
«Мы тебя так сильно любим»: Андрей Шевченко с женой поздравили старшего сына с 22-летием
«Мы тебя так сильно любим»: Андрей Шевченко с женой поздравили старшего сына с 22-летием instagram.com/andriyshevchenko

Легендарный украинский футболист, тренер и президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал в инстаграме о семейном празднике. Его первенец Джордан празднует день рождения. 29 октября парню исполнилось 22 года.

Читай также: «Мы с мужем разных конфессий»: Витвицкая высказалась о будущих крестинах сына

Звездный отец вместе с женой, американской моделью Кристен Пазик, опубликовали совместное [фото/пост] в соцсети, где они позируют вместе с именинником.

«С днем рождения, Джордан! Мы тебя так сильно любим!», — написал под редким кадром Шевченко.

Напомним, что Андрей и Кристен в браке с 2004 года. Кроме Джордана, пара воспитывает еще троих сыновей — 19-летнего Кристиана, 14-летнего Александра и 12-летнего Райдера-Габриэля.

Андрей Шевченко с женой и старшим сыном instagram.com/andriyshevchenko
Андрей Шевченко с женой и старшим сыном instagram.com/andriyshevchenko

Читайте нас в Google.News
Теги:
Андрей Шевченко, шоу-бизнес, дети звезд

Статьи по теме

alyona alyona рассказала, почему она медлит с материнством
alyona alyona рассказала, почему она медлит с материнством
Козловский забыл слова песни и обратился к публике
Козловский забыл слова песни и обратился к публике
Лонгория показалась в День мертвых в венке с черепами
Лонгория показалась в День мертвых в венке с черепами
«Мы с мужем разных конфессий»: Витвицкая высказалась о будущих крестинах сына
«Мы с мужем разных конфессий»: Витвицкая высказалась о будущих крестинах сына
Светлицкая высказалась о критике своего вокального выступления на шоу
Светлицкая высказалась о критике своего вокального выступления на шоу
Вот как сделать мыло в домашних условиях: лайфхак
Вот как сделать мыло в домашних условиях: лайфхак

Личность дня

Ноа Уайли выбрали самым сексуальным мужчиной 2026 года по версии People

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK