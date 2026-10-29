Джордан празднует день рождения 29 октября

Автор: Коваленко Наталья

«Мы тебя так сильно любим»: Андрей Шевченко с женой поздравили старшего сына с 22-летием instagram.com/andriyshevchenko

Легендарный украинский футболист, тренер и президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко рассказал в инстаграме о семейном празднике. Его первенец Джордан празднует день рождения. 29 октября парню исполнилось 22 года.

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Звездный отец вместе с женой, американской моделью Кристен Пазик, опубликовали совместное [фото/пост] в соцсети, где они позируют вместе с именинником.

«С днем рождения, Джордан! Мы тебя так сильно любим!», — написал под редким кадром Шевченко.

Напомним, что Андрей и Кристен в браке с 2004 года. Кроме Джордана, пара воспитывает еще троих сыновей — 19-летнего Кристиана, 14-летнего Александра и 12-летнего Райдера-Габриэля.