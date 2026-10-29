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Лонгория показалась в День мертвых в венке с черепами

Звезда Отчаянных домохозяек также облачилась в блестящее мини-платье.

Автор: Дмитрий Сыч
Лонгория показалась в День мертвых в венке с черепами
Лонгория имеет мексиканские корни
instagram evalongoria

Ева Лонгория посетила ежегодный благотворительный вечер Día de Muertos Gala, посвященный мексиканскому Дню мертвых. Для мероприятия звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" выбрала эффектный тематический образ.

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51-летняя американская актриса пришла в черном макси-платье с блестящей отделкой, которое дополнила венком с золотыми черепами. Завершающим акцентом стал макияж в стиле калавера – традиционный грим с мотивами черепа, характерный для празднования Día de Muertos. Головной убор Лонгории вдохновлен образом Катрины – знаменитого символа мексиканского праздника.

Платье подчеркнуло фигуру актрисы, а прозрачная деталь на спине придала наряду игривости.

instagram delucaloco

instagram delucaloco

instagram delucaloco

Мексиканский День мертвых традиционно отмечают 1 и 2 ноября. Праздник посвящен памяти умерших и сопровождается яркими костюмами, тематическим макияжем и символическими украшениями.

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Ева Лонгория имеет мексиканские корни. Актриса воспитывает сына Сантьяго вместе с мужем, мексиканским медиамагнатом Хосе Бастоном.

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Теги:
одежда, фото, черепа, День мертвых, Отчаянные домохозяйки, актриса, шоу-бизнес, Мексика, Ева Лонгория

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