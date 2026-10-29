Лонгория показалась в День мертвых в венке с черепами

Звезда Отчаянных домохозяек также облачилась в блестящее мини-платье.

Ева Лонгория посетила ежегодный благотворительный вечер Día de Muertos Gala, посвященный мексиканскому Дню мертвых. Для мероприятия звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" выбрала эффектный тематический образ.

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51-летняя американская актриса пришла в черном макси-платье с блестящей отделкой, которое дополнила венком с золотыми черепами. Завершающим акцентом стал макияж в стиле калавера – традиционный грим с мотивами черепа, характерный для празднования Día de Muertos. Головной убор Лонгории вдохновлен образом Катрины – знаменитого символа мексиканского праздника.

Платье подчеркнуло фигуру актрисы, а прозрачная деталь на спине придала наряду игривости.

instagram delucaloco

instagram delucaloco

instagram delucaloco

Мексиканский День мертвых традиционно отмечают 1 и 2 ноября. Праздник посвящен памяти умерших и сопровождается яркими костюмами, тематическим макияжем и символическими украшениями.

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Ева Лонгория имеет мексиканские корни. Актриса воспитывает сына Сантьяго вместе с мужем, мексиканским медиамагнатом Хосе Бастоном.