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«Мы с мужем разных конфессий»: Витвицкая высказалась о будущих крестинах сына

Паре пришлось искать компромисс

Автор: Коваленко Наталья
«Мы с мужем разных конфессий»: Витвицкая высказалась о будущих крестинах сына
«Мы с мужем разных конфессий»: Витвицкая высказалась о будущих крестинах сына instagram.com/solomiyavitvitska

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая недавно впервые стала мамой, ответила в инстаграм-сториз на вопросы подписчиков относительно планирования крестин.

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В частности, у звезды канала 1+1 поинтересовались, в каком масштабе она планирует праздник. Ведущая ответила, что все будет камерно и только с родными и самыми близкими людьми.

Также ведущая затронула тему выбора церкви для таинства. Оказалось, что Соломия и ее муж принадлежат к разным конфессиям, поэтому им пришлось искать компромисс.

«Мы с мужем разных конфессий (я греко-католичка, он православный) и немного было споров, в какой именно церкви будут крестины, но в конце нашли компромисс», — поделилась Соломия.

Напомним, что 46-летняя Витвицкая родила первенца 26 сентября 2026 года. Новорожденного мальчика назвали Устимом. Мужем Соломии и отцом ребенка является Алексей Ситайло — бывший судья, который ныне служит военнослужащим в рядах ВСУ. Пара официально зарегистрировала брак в июне 2026 года на Закарпатье.

Соломия Витвицкая рассказала о планировании крестин сына instagram.com/solomiyavitvitska
Соломия Витвицкая рассказала о планировании крестин сына instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая рассказала о планировании крестин сына instagram.com/solomiyavitvitska
Соломия Витвицкая рассказала о планировании крестин сына instagram.com/solomiyavitvitska

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Теги:
шоу-бизнес, дети звезд, Соломия Витвицкая, крестины

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