Светлицкая высказалась о критике своего вокального выступления на шоу

Елена Светлицкая поразмышляла о том, что сказала бы себе 10 лет назад после неудач в шоу-бизе.

Елена Светлицкая отреагировала на волну критики после участия в слепых прослушиваниях 14-го сезона "Голоса страны". Артистка попала в команду Натальи Могилевской, однако ее выступление вызвало неоднозначную реакцию в сети.

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В инстаграме Светлицкая отметила, что ее удивили обвинения в кумовстве и предположения, что ей помогли пройти дальше связи или деньги. Актриса подчеркнула, что за годы творческой деятельности прошла сотни кастингов и неоднократно получала отказы. Несмотря на разочарование, она не теряла веру в свои силы.

Елена также обратилась к себе в прошлом, вспомнив, как после неудачных проб возвращалась домой на трамвае в слезах. Теперь она хотела бы сказать той девушке, что настойчивость поможет ей оказаться на одной сцене с Натальей Могилевской.

Актриса не причисляет себя к профессиональным вокалисткам, однако считает, что отказываться от мечты из-за страха неудачи было бы неправильно. Она готова прислушаться к конструктивным замечаниям и больше работать над голосом, ведь участие в проекте дало ей такую возможность.

Светлицкая заверила, что не жалеет о выступлении. Для нее ценными стали переживаемые эмоции, поддержка любимого Тараса Цымбалюка, знакомство с Тиной Кароль, Наталией Могилевской и командой шоу. Пребывание в команде Могилевской актриса назвала результатом собственного непростого пути, а не случайным везением.

По словам Елены, негативные комментарии не влияют на ее самооценку. Зато она сравнивает себя нынешнюю с собой десятилетней древность, ставит новые цели и стремится быть примером для своих дочерей, чтобы они не боялись идти к мечтам, несмотря на чужие сомнения.

instagram olena_svitlytska

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Участие в "Голосе страны" стало для Светлицкой не первой попыткой реализоваться в музыке. Ранее она также проходила кастинг в группу "ВИА Гра".