Димопулос и Джеджула трогательно поздравили совместного сына с совершеннолетием

Даниэль отпраздновал 18-летие

Автор: Коваленко Наталья

Первенец бывшей участницы «ВИА Гры» Санты Димопулос и ведущего Андрея Джеджулы отпраздновал день рождения. 29 октября Даниэлю исполнилось 18 лет.

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По случаю совершеннолетия сына звездные родители поделились в соцсетях теплыми пожеланиями и совместными фото с именинником.

Димопулос выложила серию ярких кадров с яхты на отдыхе в ОАЭ. А Джеджула опубликовал видео со снимками в разные периоды жизни Даниэля, в частности редкие кадры из его детства.

«Прошло 18 лет, а я до сих пор вижу того маленького мальчика в юноше, стоящем рядом со мной… С 18-летием, дорогой. Я так горжусь тем, кем ты стал, и люблю тебя больше, чем можно выразить словами», — написала Санта.

«Ты уже настоящий мужчина! Сильный и мощный, сообразительный и умный, красивый и харизматичный, добрый и открытый, и тут можно писать бесконечно, потому что ты действительно заслуживаешь! Ты лучший сын, которого можно было желать! И не обращай внимания на те моменты, где я тебя поучаю, а как бы другой отец поступил со своим любимым сыном, гордостью и надеждой, учил бы, чтобы он становился еще лучше! Так и я делаю, потому что люблю тебя всем сердцем с момента твоего первого вздоха и до последнего моего буду любить! Помни это! Я желаю тебе никогда не переставать мечтать и создавать свое будущее, такое, которое хочешь сам для себя и хотел бы для своего сына! В мире нет ограничений… ТЫ МОЖЕШЬ ВСЕ!!! Дай тебе Господь Ангела Хранителя, который будет вести тебя светлой дорогой сквозь тернии земной тьмы! Оставайся всегда светлым лучом и на светлой стороне, что бы ты ни делал! Всегда будь человеком!», — обратился к сыну Джеджула.