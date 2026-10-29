Камалия жестко ответила на хейт из-за видео в военной форме на бронемашине

Как певица отреагировала на критику

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Камалия нарвалась на критику в соцсети из-за нового видео в инстаграме, записанного вместе с исполнителем VLADIAS. В ролик попали кадры, где артистка в военной форме и с волонтерскими шевронами танцует на бронеавтомобиле под собственную песню «Самбука».

Читай также: Погиб на фронте: победитель «МастерШефа» Павел Серветник потерял брата

Интернет-пользователи раскритиковали звезду за неуместные развлечения на фронте, а также обратили внимание на строки из трека «Не жури, не жени, не живи, якщо ти не живий», восприняв его как неуважение к погибшим воинам.

Камалия не стала молчать и резко ответила на критику в комментариях под публикацией. Что касается танцев на военной технике, артистка объяснила, что съемку организовали сами бойцы 2-го механизированного батальона 12-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Камалия подчеркнула, что военные тоже нуждаются в психологической разгрузке и хотят иногда улыбаться.

«Какие вы су*а, эксперты все!!! А не хотели бы поехать к нашим защитникам, поддержать, помочь?! Что вы сделали, диванные критики???!!! Я не просто певица, я военный волонтер, и имею право, когда еду к военным, надевать форму! А в чем мне еще там с ними бегать?! Надеть концертное платье и каблуки?! И военная форма, это еще и безопасность в лесу! Тем более, у меня волонтерские шевроны и шевроны подопечной бригады! К сожалению, не все можно публиковать и не все могу показать, когда я нахожусь с ними! А видео со мной, под мою песню, захотели снять ребята, потому что они, тоже обычные люди, и иногда, тоже хотят улыбаться! Слава ВСУ! Слава нашим героям!», — заявила певица.