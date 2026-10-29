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Погиб на фронте: победитель «МастерШефа» Павел Серветник потерял брата

Кулинар сообщил о трагедии в семье

Автор: Коваленко Наталья
Погиб на фронте: победитель «МастерШефа» Павел Серветник потерял брата
Погиб на фронте: победитель «МастерШефа» Павел Серветник потерял брата instagram.com/pashaservetnyk

Победитель первого сезона кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы» Павел Серветник потерял близкого человека. На войне погиб его родной брат Максим.

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В своем инстаграме кулинар со слезами на глазах рассказал, что Максим присоединился к Вооруженным силам Украины сразу после деоккупации Херсона. За время службы он пережил серьезные ранения, контузии и даже клиническую смерть, однако каждый раз после восстановления возвращался на передовую защищать Родину. За мужество и отвагу защитник был отмечен несколькими наградами.

У погибшего остался маленький ребенок, опеку над которым сейчас берут дедушка и бабушка. Чтобы поддержать семью в это трудное время, Павел открыл благотворительный сбор средств и обратился к подписчикам с просьбой о помощи.

«Сегодня, банда, к сожалению, не будет рецептов. Сегодня погиб мой брат. Ему было 37 лет. У него остался маленький ребенок, с дедушкой и бабушкой. Мы создали банку, и если у вас есть возможность — поддержите его, пожалуйста. Спасибо тебе, Макс, за все», — поделился Серветник.

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения Павел Серветник оставался в оккупированном Херсоне, где вместе с командой выпекал бесплатный хлеб для жителей города. Впоследствии он выехал в США, где весной 2025 года открыл собственную кофейню в Нью-Йорке.

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Теги:
МастерШеф, шоу-бизнес, война в Украине

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