Звезда «Игры престолов» Николай Костер-Вальдау засветился в Украине

В сети появились первые фото актера в столице

Автор: Коваленко Наталья

Всемирно известный датский актер Николай Костер-Вальдау прибыл с визитом в Украину. Исполнителя роли Джейме Ланнистера в культовом сериале «Игра престолов» заметили в одном из заведений в Подольском районе Киева.

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Совместным фото со кинозвездой поделилась пользовательница сети Threads Вита Задорожная. «Обычные киевские будни с Николаем Костером-Вальдау», — подписала она кадр.

Николай Костер-Вальдау в Украине threads.com/@veta_zadorozhnaya

Также селфи со мировой знаменитостью опубликовал в инстаграме ветеран войны Владимир Тука, который сейчас работает артистом Херсонского областного академического музыкально-драматического театра им. Н. Кулиша.

«Сегодня очень хороший день, спасибо, Николай Костер-Вальдау», — написал Тука вечером, 28 октября.

Николай Костер-Вальдау в Украине instagram.com/2kvolodymyr

Николай Костер-Вальдау в Украине instagram.com/2kvolodymyr

Официальную цель своего визита в Украину актер пока не разглашает. Однако известно, что Костер-Вальдау является послом доброй воли Программы развития ООН. Ранее звезда присоединялся к масштабной международной инициативе Stand Up for Ukraine от организации Global Citizen.