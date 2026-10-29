АфишаАфиша
Русский Українська

Звезда «Игры престолов» Николай Костер-Вальдау засветился в Украине

В сети появились первые фото актера в столице

Автор: Коваленко Наталья
Звезда «Игры престолов» Николай Костер-Вальдау засветился в Украине
Звезда «Игры престолов» Николай Костер-Вальдау засветился в Украине
Getty Images

Всемирно известный датский актер Николай Костер-Вальдау прибыл с визитом в Украину. Исполнителя роли Джейме Ланнистера в культовом сериале «Игра престолов» заметили в одном из заведений в Подольском районе Киева.

Читай также: Lida Lee показалась в свадебном платье и призналась, вышла ли замуж за Даниэля Салема

Совместным фото со кинозвездой поделилась пользовательница сети Threads Вита Задорожная. «Обычные киевские будни с Николаем Костером-Вальдау», — подписала она кадр.

Николай Костер-Вальдау в Украине threads.com/@veta_zadorozhnaya
Николай Костер-Вальдау в Украине threads.com/@veta_zadorozhnaya

Также селфи со мировой знаменитостью опубликовал в инстаграме ветеран войны Владимир Тука, который сейчас работает артистом Херсонского областного академического музыкально-драматического театра им. Н. Кулиша.

«Сегодня очень хороший день, спасибо, Николай Костер-Вальдау», — написал Тука вечером, 28 октября.

Николай Костер-Вальдау в Украине instagram.com/2kvolodymyr
Николай Костер-Вальдау в Украине instagram.com/2kvolodymyr

Николай Костер-Вальдау в Украине instagram.com/2kvolodymyr
Николай Костер-Вальдау в Украине instagram.com/2kvolodymyr

Официальную цель своего визита в Украину актер пока не разглашает. Однако известно, что Костер-Вальдау является послом доброй воли Программы развития ООН. Ранее звезда присоединялся к масштабной международной инициативе Stand Up for Ukraine от организации Global Citizen.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Николай Костер-Вальдау, шоу-бизнес, визит в Украину

Статьи по теме

Lida Lee показалась в свадебном платье и призналась, вышла ли замуж за Даниэля Салема
Lida Lee показалась в свадебном платье и призналась, вышла ли замуж за Даниэля Салема
Темляк впервые вышел на публику после обвинений в растлении несовершеннолетней
Темляк впервые вышел на публику после обвинений в растлении несовершеннолетней
MamaRika жестко ответила хейтерам на критику внешности
MamaRika жестко ответила хейтерам на критику внешности
Муж Джулии Робертс трогательно поздравил актрису с 59-летием
Муж Джулии Робертс трогательно поздравил актрису с 59-летием
«Я сразу поняла»: Горова рассказала о начале отношений Потапа и Каменских
«Я сразу поняла»: Горова рассказала о начале отношений Потапа и Каменских
У Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка родился первенец
У Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка родился первенец

Личность дня

Ноа Уайли выбрали самым сексуальным мужчиной 2026 года по версии People

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK