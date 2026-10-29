Певица рассекретила, действительно ли сыграла свадьбу с любимым

Автор: Коваленко Наталья

Lida Lee показалась в свадебном платье и призналась, вышла ли замуж за Даниэля Салема instagram.com/lidalee_official

Украинская певица Lida Lee спровоцировала слухи о свадьбе со своим возлюбленным, военнослужащим, актером и телеведущим Даниэлем Салемом.

Читай также: Темляк впервые вышел на публику после обвинений в растлении несовершеннолетней

Поводом для таких предположений стали кадры из инстаграма исполнительницы, где она позировала в фате и платье и рассказывала о подготовке к «пробному макияжу невесты».

Однако вскоре Lida Lee раскрыла интригу. Оказалось, что звезда сцены получила свою вторую роль в большом кино. В свадебном образе Лида сыграла в комедии «Скажене Різдво».

«Так тяжело было скрывать это от вас, но наконец могу поделиться… моей второй ролью в кино. Пока не буду спойлерить, скажу лишь одно… уже 26 ноября увидимся с вами в кинотеатрах страны на фильме "Скажене Різдво"», — поделилась Lida Lee, показав фото со съемочной площадки.

Стоит отметить, что вместе с певцом POSITIFF она также записала главный саундтрек, официальный релиз которого состоится 20 ноября.

Напомним, что Lida Lee и Даниэль Салем официально подтвердили свой роман в конце 2025 года после продолжительной дружбы.

Lida Lee в свадебном платье instagram.com/lidalee_official

Lida Lee в свадебном платье instagram.com/lidalee_official

Lida Lee в свадебном платье instagram.com/lidalee_official

Lida Lee в свадебном платье instagram.com/lidalee_official