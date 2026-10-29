Актер и военный посетил премьеру фильма

Автор: Коваленко Наталья

Темляк впервые вышел на публику после обвинений в растлении несовершеннолетней instagram.com/kostiatemliak

Украинский актер и военнослужащий Константин Темляк засветился на допремьерном показе криминальной комедии «Добре, що мама не знає» в Киеве. Это первое публичное появление кинозвезды после того, как его обвинили в домашнем насилии и развращении несовершеннолетней.

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В ленте Саши Литвиненко Темляк сыграл одну из главных ролей. Съемки фильма завершились еще до того, как актер попал в секс-скандал.

Константин Темляк на премьере «Хорошо, что мама не знает» instagram.com/dobre_shcho_mama_ne_znaye

Константин Темляк на премьере «Хорошо, что мама не знает» instagram.com/dobre_shcho_mama_ne_znaye

Как пишет «Коротко про», после показа актер вышел на сцену вместе с творческой командой и обратился к зрителям. «Я сегодня абсолютно не чувствую себя актером. Слава Богу, наверное. Я хотел бы, чтобы вся та чепуха, которая происходит из-за меня, не помешала вам воспринять это кино как украинское искусство. Потому что много сил вложено, многих людей, работавших над фильмом, уже нет в живых», — заявил Темляк, вспомнив коллегу Юрия Фелипенко, погибшего на фронте в июне 2025 года.

Напомним, что осенью 2025 года фотограф Анастасия Соловьева публично заявила, что во время отношений с Константином Темляком подвергалась физическому и психологическому насилию. Кроме этого, в сеть попали скриншоты переписки, где артиста обвинили в развращении 15-летней девушки.

Актер признал факт физического насилия в прошлом и извинился, заявив о готовности нести ответственность. В настоящее время следствие по делу продолжается.

После огласки Jerry Heil и YARMAK удалили клип «З якого ти поверху неба?», в котором сыграл Темляк, а сам артист отказался от номинации на премию «Золота Дзиґа» за роль в ленте «БожеВільні».

В апреле 2026 года его жена, актриса Анастасия Нестеренко, объявила о разводе.