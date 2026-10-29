MamaRika жестко ответила хейтерам на критику внешности

Певица показала, как изменилась за три года

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская певица MamaRika опубликовала в инстаграм-сториз сравнение двух своих фото с разницей в три года и ответила на хейтерский комментарий.

«Помню вас с Фабрики звезд. Такие красивые губы были... Ну вот правда не понимаю зачем женщины сами делают такое. Ваши натуральные такие крутые. А эти очень странно и некрасиво. Неужели вы не видите», — раскритиковала внешность исполнительницы одна из ее подписчиц.

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MamaRika в ответ подчеркнула важность личных границ. Звезда отметила, что изменения за эти годы отражают ее внутреннюю трансформацию и путь к самой себе. В завершение звезда призвала женщин поддерживать друг друга.

«Когда мы научимся не пихать друг другу свои стандарты и видение красоты и поймем, что каждая женщина САМА решает что делать со своим телом и лицом! Между этими двумя фото — не просто годы. Между ними огромный путь к СЕБЕ! Я люблю и ту уставшую Настю с первого фото. Ту, которая немного потерялась, не имела ни времени, ни возможности уделять себе внимание. Но так же люблю женщину, которую вижу в зеркале сегодня! Женщину, которая пахала над собой как сраная лошадь, многое пережила, многое поняла и наконец научилась выбирать СЕБЯ! И дело далеко не в ботоксе или гиалуронке в губах. Дело в том, что сегодня я точно знаю, КТО Я и чего хочу от жизни! Мое лицо — не место для ваших стандартов красоты. И ваше — тоже! Меньше осуждения, больше комплиментов, мои прекрасные! Вместе мы сила!», — написала MamaRika.