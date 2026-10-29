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Муж Джулии Робертс трогательно поздравил актрису с 59-летием

Какое фото опубликовал Дэнни Модер по случаю дня рождения любимой

Автор: Коваленко Наталья
Муж Джулии Робертс трогательно поздравил актрису с 59-летием
Муж Джулии Робертс трогательно поздравил актрису с 59-летием
Getty Images

Легендарная голливудская актриса Джулия Робертс 28 октября отпраздновала свой 59-й день рождения. По этому случаю ее муж, 57-летний кинооператор Дэнни Модер, поделился в инстаграме архивным фото и опубликовал нежное признание в любви.

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На редком снимке Модер нежно целует Джулию в плечо, пока обладательница «Оскара» в черном платье искренне смеется на камеру перед праздничным тортом со свечами. Рядом с парой позировали мама Джулии и ее свекор.

«Праздную каждый день... но 28 октября больше всего. Больше свечей несут больше радости. Люблю тебя очень сильно», — подписал кадр Дэнни.

Робертс и Модер познакомились в 2000 году на съемках фильма «Мексиканец», где Джулия играла в дуэте с Брэдом Питтом, а Дэнни работал оператором. Спустя два года, 4 июля 2002-го, влюбленные сыграли тайную свадьбу на собственном ранчо в Таосе (Нью-Мексико).

В июле 2026 года пара отпраздновала 24-ю годовщину брака. У них трое общих детей: 21-летние двойняшки Хейзел и Финнеас, а также 19-летний сын Генри.

Муж Джулии Робертс поздравил ее с 59-летием instagram.com/modermoder
Муж Джулии Робертс поздравил ее с 59-летием instagram.com/modermoder

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Теги:
Джулия Робертс, шоу-бизнес, день рождения звезд

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