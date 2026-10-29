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У Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка родился первенец

Пара показала первые фото с новорожденным ребенком

Автор: Коваленко Наталья
У Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка родился первенец
У Екатерины Тышкевич и Валентина Томусяка родился первенец instagram.com/kateryna__tyshkevych

Известные украинские актеры Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк впервые стали родителями. 28 октября 2026 года в одном из родильных домов Винницы на свет появился их долгожданный первенец.

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Супруги поделились в инстаграме первыми кадрами с новорожденным сыночком, которому дали имя Даниэль. Лицо малыша новоиспеченные родители пока скрывают.

«Ну привет, сын. 28.10.2026. Спасибо Богу за это благословение. Даниэль. Наш маленький Данечка. Вот ты и с нами», — трогательно подписала фото из роддома Екатерина.

Путь Екатерины Тышкевич к желанному материнству был непростым. Актриса на протяжении многих лет боролась с тяжелой хронической головной болью (соматофорным болевым расстройством), а в конце 2023 года пережила сепсис и реанимацию.

Накануне родов супруги решили временно покинуть Киев и переехать на зиму в Винницу.

Екатерина Тышкевич впервые стала мамой instagram.com/kateryna__tyshkevych
Екатерина Тышкевич впервые стала мамой instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тышкевич впервые стала мамой instagram.com/kateryna__tyshkevych
Екатерина Тышкевич впервые стала мамой instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тышкевич впервые стала мамой instagram.com/kateryna__tyshkevych
Екатерина Тышкевич впервые стала мамой instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тышкевич впервые стала мамой instagram.com/kateryna__tyshkevych
Екатерина Тышкевич впервые стала мамой instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тышкевич впервые стала мамой instagram.com/kateryna__tyshkevych
Екатерина Тышкевич впервые стала мамой instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тышкевич впервые стала мамой instagram.com/kateryna__tyshkevych
Екатерина Тышкевич впервые стала мамой instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Теги:
шоу-бизнес, роды, Екатерина Тышкевич, беременность звезд, дети звезд

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