Полиция закрыла расследование смерти Хейден Панеттьер

Официальная причина смерти актрисы

Автор: Коваленко Наталья

Полиция города Гринвилл официально завершила расследование обстоятельств смерти известной американской актрисы Хейден Панеттьер и окончательно признала ее гибель несчастным случаем. Об этом сообщает издание People со ссылкой на официальное заявление Полицейского управления Гринвилла.

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Бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко трагически ушла из жизни 16 августа 2026 года в арендованном доме Airbnb за несколько дней до своего 37-летия. По данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала смертельная комбинация токсичных веществ — фентанила, 4-ANPP, альпразолама, метокарбамола и кветиапина.

В день трагедии рядом со звездой находился ее экс-бойфренд Брайан Хикерсон и его брат Зак, который и нашел бессознательную актрису в кресле гостиной. Правоохранители подтвердили, что ни одному лицу не было предъявлено обвинений. К расследованию также привлекалось Управление по борьбе с наркотиками, чтобы установить источник попадания запрещенных веществ.

Напомним, у Хейден Панеттьер осталась 11-летняя дочь Кайя-Евдокия. Через месяц после смерти актрисы Владимир Кличко обратился в суд относительно опекунства над имуществом и наследством дочери, чтобы защитить ее законные права до совершеннолетия.