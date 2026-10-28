Звезда «Ричера» Алан Ритчсон разводится со своей школьной любовью после 20 лет вместе

Пара почти год скрывала проблемы в браке

Автор: Коваленко Наталья

Американский актер Алан Ритчсон разводится со своей женой Кэтрин после 19 лет официального брака и двух десятилетий вместе.

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Как сообщает издание People со ссылкой на судебные документы, 43-летняя звезда «Тайн Смолвиля», «Голодных игр» и «Ричера» тайно подал на развод еще в декабре 2025 года, однако экс-супруги решили публично объявить об этом лишь спустя девять месяцев. Пара обнародовала совместное заявление в инстаграме.

«После 20 лет вместе мы с Кэт решили завершить наш брак и продолжить свой путь рядом, но уже в другом статусе. Ничто не может уменьшить ценность этих лет или любовь и уважение, которые мы всегда будем чувствовать друг к другу. Лучший подарок, который мы можем сделать себе и нашим мальчикам — это дружба, милосердие и стремление быть самыми сильными родителями», — обратились бывшие влюбленные к подписчикам.

Алан и Кэтрин познакомились еще в школьные годы. За время брака у пары родились трое сыновей: Калем (13 лет), Эдан (12 лет) и Эймори (10 лет).

Слухи о проблемах в семье ходили уже несколько месяцев. В июле 2026 года на премьере фильма «Motor City» в Нью-Йорке актер появился вместе с сыновьями и Кэтрин, однако внимательные поклонники заметили отсутствие обручального кольца на его пальце. Кроме того, в этом году Ритчсон впервые не опубликовал традиционное поздравление к годовщине свадьбы.