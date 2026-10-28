АфишаАфиша
Русский Українська

Звезда «Ричера» Алан Ритчсон разводится со своей школьной любовью после 20 лет вместе

Пара почти год скрывала проблемы в браке

Автор: Коваленко Наталья
Звезда «Ричера» Алан Ритчсон разводится со своей школьной любовью после 20 лет вместе
Звезда «Ричера» Алан Ритчсон разводится со своей школьной любовью после 20 лет вместе
Getty Images

Американский актер Алан Ритчсон разводится со своей женой Кэтрин после 19 лет официального брака и двух десятилетий вместе.

Читай также: С елкой и Сантой : Ким Кардашьян собрала всех сестер для рождественской фотосессии в белье

Как сообщает издание People со ссылкой на судебные документы, 43-летняя звезда «Тайн Смолвиля», «Голодных игр» и «Ричера» тайно подал на развод еще в декабре 2025 года, однако экс-супруги решили публично объявить об этом лишь спустя девять месяцев. Пара обнародовала совместное заявление в инстаграме.

«После 20 лет вместе мы с Кэт решили завершить наш брак и продолжить свой путь рядом, но уже в другом статусе. Ничто не может уменьшить ценность этих лет или любовь и уважение, которые мы всегда будем чувствовать друг к другу. Лучший подарок, который мы можем сделать себе и нашим мальчикам — это дружба, милосердие и стремление быть самыми сильными родителями», — обратились бывшие влюбленные к подписчикам.

Алан и Кэтрин познакомились еще в школьные годы. За время брака у пары родились трое сыновей: Калем (13 лет), Эдан (12 лет) и Эймори (10 лет).

Слухи о проблемах в семье ходили уже несколько месяцев. В июле 2026 года на премьере фильма «Motor City» в Нью-Йорке актер появился вместе с сыновьями и Кэтрин, однако внимательные поклонники заметили отсутствие обручального кольца на его пальце. Кроме того, в этом году Ритчсон впервые не опубликовал традиционное поздравление к годовщине свадьбы.

Алан Ритчсон c женой и детьми
Алан Ритчсон c женой и детьми
Getty Images

Читайте нас в Google.News
Теги:
разводы звезд

Статьи по теме

Звезда «Крепостной» Слава Красовская развелась с мужем после 14 лет отношений
Звезда «Крепостной» Слава Красовская развелась с мужем после 14 лет отношений
«Предательница» Maruv рассталась с мужем после 14 лет отношений
«Предательница» Maruv рассталась с мужем после 14 лет отношений
Звезда «Города грехов» Джейми Кинг официально развелась со вторым мужем
Звезда «Города грехов» Джейми Кинг официально развелась со вторым мужем
Миа Гот официально подала на развод с Шайей Лабафом
Миа Гот официально подала на развод с Шайей Лабафом
Скальницкая ответила на обвинения в хайпе на разводе с мужем-аферистом
Скальницкая ответила на обвинения в хайпе на разводе с мужем-аферистом
Тоби Магуайр официально разводится с женой спустя 6 лет после подачи заявления
Тоби Магуайр официально разводится с женой спустя 6 лет после подачи заявления

Личность дня

Ноа Уайли выбрали самым сексуальным мужчиной 2026 года по версии People

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK