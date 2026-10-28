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Участница «Холостяка-15» Екатерина Дойчева выпустила песню о вылете из шоу

Девушка назвала свою композицию «Чому ж нам не дарують»

Автор: Коваленко Наталья
Участница «Холостяка-15» Екатерина Дойчева выпустила песню о вылете из шоу
Участница «Холостяка-15» Екатерина Дойчева выпустила песню о вылете из шоу instagram.com/doi.cheva

Участница 15-го сезона романтического реалити-шоу «Холостяк» Екатерина Дойчева после вылета из проекта на первой вечеринке решила начать музыкальную карьеру.

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В среду, 28 октября, девушка, которая запомнилась зрителям смешным свиданием с курицей Лариской, презентовала дебютный трек под названием «Чому ж нам не дарують».

В описании к видео Екатерина рассекретила, что идея песни возникла по дороге домой сразу после того, как главный герой Вячеслав Кравцов не вручил ей розу.

«Почему иногда так хочется именно той розы, которую тебе не подарили? "Чому ж нам не дарують" — дебютный авторский сингл DOICHEVA в стиле reggaeton о желании быть любимой, наших "а я хотела…" и ожиданиях, которые не всегда совпадают с реальностью. Песня родилась по дороге домой после ухода Екатерины из телепроекта "Холостяк". Личные эмоции превратились в танцевальную историю с иронией и характером: розу можно купить себе самой, а разочарование — превратить в свою первую песню», — поделилась новоиспеченная артистка.

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Теги:
Холостяк, шоу-бизнес

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