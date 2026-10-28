Сын Роберта Дауни-младшего получил свою первую главную роль в кино

33-летний Индио Дауни пошел по стопам звездного отца

Автор: Коваленко Наталья

Сын звезды «Железного человека» Роберта Дауни-младшего Индио готовится к большому прорыву в карьере. 33-летний музыкант и актер утвержден на главную роль в черной комедии «Love In Vein» (Любовь в венах).

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Как сообщает издание Deadline , лента станет экранизацией автобиографического романа Райана Леоне 2014 года «Wasting Talent». Индио сыграет персонажа по имени Демиен — талантливого музыканта, пытающегося выжить в андеграундном Лос-Анджелесе, балансируя между любовью, творчеством и саморазрушительной зависимостью.

Продюсером проекта выступит Крис Хэнли («Американский психопат», «Девственницы-самоубийцы»), который ранее работал и с отцом актера.

«Много лет назад я продюсировал фильм "Двое девушек и один парень" с Робертом, а теперь возможность поработать с Индио над "Love In Vein" кажется невероятным замыканием круга. Индио приносит именно ту уязвимость и аутентичность, в которой нуждается эта роль», — поделился Хэнли.

Съемки ленты стартуют в Лос-Анджелесе в марте 2027 года.

Выбор Индио на эту роль особо символичен, ведь актер не скрывает собственного опыта борьбы с зависимостью и пути к трезвости. По словам артиста, именно музыка помогла ему преодолеть самые тяжелые периоды жизни.

Помимо музыкальной карьеры, Индио ранее снимался в фильме 2005 года «Поцелуй навылет» вместе с отцом, а также в картине 2026 года «Исходы» рядом с Киану Ривзом и Кэмерон Диас.