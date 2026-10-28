Дженнифер Лоуренс подтвердила пластику груди и раскрыла планы на подтяжку лица

Актриса откровенно рассказала об изменениях своего тела после двух родов

Автор: Коваленко Наталья

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс заговорила об изменениях в своей внешности во время нового интервью для издания The Cut. 36-летняя звезда «Голодных игр» призналась, что хочет выглядеть привлекательно даже в ежедневной рутине, однако это было сложно после рождения двоих детей.

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«Я хочу быть сексуальной мамой. Когда я отвожу детей в школу, я хочу выглядеть женщиной, у которой все под контролем — даже если я только что проснулась и у меня абсолютно все валится из рук», — с юмором поделилась Лоуренс.

Актриса подтвердила, что сделала подтяжку груди (мастопексию) после появления на свет второго ребенка. По словам Дженнифер, ее тело по-разному отреагировало на беременности.

«После первых родов практически все вернулось в форму. А вот после второго ребенка — ничего не вернулось назад», — откровенно призналась звезда.

Лоуренс также раскрыла свои дальнейшие планы по омоложению. Она не скрывает, что в будущем планирует сделать подтяжку лица (фейслифтинг).

«У меня еще нет фейслифтинга, но поверьте, я точно это сделаю!», — добавила она.

В то же время актриса избегает филлеров для лица, ведь они заметны на экране, а ей важно сохранять живую мимику на съемках.

Напомним, что актриса вместе с мужем Куком Марони воспитывает двоих сыновей — 4-летнего Сая и 19-месячного мальчика, чье имя она держит в тайне.