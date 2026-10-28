19-летняя дочь Сальмы Хайек впервые снялась для обложки глянца

Актриса похвасталась новым достижением Валентины Паломы

Автор: Коваленко Наталья

Голливудская актриса Сальма Хайек гордится новым достижением своей единственной дочери. Звездная мама в инстаграме рассказала, что 19-летняя Валентина Палома украсила обложку предстоящего декабрьского выпуска глянцевого журнала Tatler.

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На снимке девушка позировала в блестящем золотом платье. Компанию в фотосессии ей составил британский регбист Генри Поллок.

«Дамы и господа, малышка, появившаяся на свет из моего чрева! И теперь эта прекрасная богиня — на обложке Tatler! Валентина, больше всего в тебе меня наполняет гордостью то, какой ты человек: добрая, внимательная, заботливая, невероятно веселая и с тобой всегда так здорово находиться рядом. Обожаю тебя всем сердцем, моя прекрасная девочка», — обратилась к дочери Хайек.

Напомним, что отцом Валентины Паломы является французский миллиардер и глава модного конгломерата Kering Франсуа-Анри Пино.

Дочь Сальмы Хайек впервые снялась для обложки instagram.com/salmahayek

Дочь Сальмы Хайек впервые снялась для обложки instagram.com/salmahayek

Дочь Сальмы Хайек впервые снялась для обложки instagram.com/salmahayek

Дочь Сальмы Хайек впервые снялась для обложки instagram.com/salmahayek

Дочь Сальмы Хайек впервые снялась для обложки instagram.com/salmahayek