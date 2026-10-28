Участница «Холостяка-15» Лиза Колношенко поразила архивными кадрами до похудения

Девушка продемонстрировала, как изменилась за три года

Автор: Коваленко Наталья

Участница 15-го сезона романтического реалити-шоу «Холостяк» Елизавета Колношенко показала, как выглядела до похудения почти на 30 килограммов. Свое перевоплощение 24-летняя обладательница «розы первого впечатления» продемонстрировала в новом видео в инстаграме.

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Бизнесвумен собрала архивные кадры с 2023 года, когда имела совсем другую фигуру, засветила изнурительные тренировки 2024 года и похвасталась своим нынешним видом в изысканном платье.

«Пересматриваю эти кадры и думаю: как же много всего было между "тогда" и "сейчас"», — начала свой пост Лиза.

Лиза Колношенко до и после похудения instagram.com/elisaveta.muse

Далее в публикации девушка решила поделиться с подписчицами правилами, которые помогли ей достичь такого результата.

«Захотелось немного рассказать, что помогало мне меняться. Собрала 10 вещей, к которым до сих пор возвращаюсь. Не всегда получается их соблюдать, но я и не хочу делать вид, что у меня все идеально:

1. Двигаться каждый день. Гулять, тренироваться, танцевать, кататься на велосипеде. Найти активность, которая нравится, и выделять для нее время.

2. Наладить режим сна. Ложиться и просыпаться примерно в одно время, откладывать телефон перед сном и не оставлять отдых на потом.

3. Позаботиться о питании. Есть полноценно и регулярно, без голодания и жестких диет. Выбирать привычки, которых можно придерживаться долго.

4. Определить конкретные цели. Честно записать, что хочется изменить в своей жизни. Разбить каждую цель на понятные шаги и выбрать, с чего начать сегодня.

5. Ограничить время в соцсетях. Установить лимит на пролистывание ленты. Освободить время для собственных планов, которые постоянно откладываются.

6. Уделять время своему развитию. Читать хотя бы несколько страниц, осваивать новые навыки, возвращаться к увлечениям. Пробовать то, что давно хотелось, даже без опыта», — написала Колношенко.