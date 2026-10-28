Кристина Соловий показала дерзкий образ в стиле Сестрички Вики

Певица кардинально изменила стиль ради нового кавера

Автор: Коваленко Наталья

Кристина Соловий анонсировала выход кавер-версии хита «Прощай» звезды 90-х Сестрички Вики. Премьера трека состоится уже 30 октября.

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Для анонса новой работы Соловий запостила в инстаграме подборку кадров в ярком образе. На снимках исполнительница позировала с короткими розовыми волосами в черном топе с подтяжками, черных штанах и солнцезащитных очках с надписью «VIKA».

Также в публикации есть архивные кадры легендарной Сестрички Вики, чье творчество стало символом свободы украинской музыки 90-х.

«Погрузиться в украинские 90-е — это понять, сколько панка, экспериментов, свободы и познания себя в незнакомом там было. У нас пытались забрать и затереть эту часть за дешевым безвкусием, но, несмотря на это, ее удалось сохранить. И Сестричка Вика была той, кто не боялся меняться, пробовать, но и сохранять собственную наивность. Именно то, что я хочу оставить и приумножить в себе. Мы — наследники этих историй и наконец имеем возможность восстановить утраченную преемственность. Моя версия «Прощай» — дань этой преемственности, мост между прошлым и будущим. Слушайте уже с 30 октября», — рассказала о новом релизе Кристина.

Кристина Соловий в образе Сестрички Вики instagram.com/soloviyka

Кристина Соловий в образе Сестрички Вики instagram.com/soloviyka

Кристина Соловий в образе Сестрички Вики instagram.com/soloviyka

Кристина Соловий в образе Сестрички Вики instagram.com/soloviyka

Кристина Соловий в образе Сестрички Вики instagram.com/soloviyka

Кристина Соловий в образе Сестрички Вики instagram.com/soloviyka