Юмористка высказалась о причинах расставания

Автор: Коваленко Наталья

Лера Мандзюк объявила о разрыве с любимым после четырех лет отношений instagram.com/mandziuk_valeria

Известная украинская стендаперка Лера Мандзюк сообщила об изменениях в личной жизни. Звезда юмора завершила 4-летние отношения со своим бойфрендом, имя которого скрывает.

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В интервью изданию Insider Мандзюк заявила, что решение о разрыве она и экс-возлюбленный приняли совместно. Блогерка объяснила, что со временем чувства в парах могут угасать.

Лера подчеркнула, что не жалеет об этом периоде. Для юмористки разрыв стал толчком к глубокому самопознанию, четкому осознанию собственных желаний и защите личных границ.

«Начинаешь лучше понимать себя и ожидания от других, четче видеть свои истинные потребности и границы допустимого. Иногда люди прокладывают определенный отрезок жизни вместе, а потом их пути расходятся. И расставание здесь — это не поражение, а важный опыт. Я многое переосмыслила, но не хотела бы делать из личной жизни какие-то обобщения для всех», — поделилась Мандзюк.