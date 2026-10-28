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Николас Карма попал в первое в жизни ДТП и сделал селфи для мужа потерпевшей

Ведущий рассказал о реакции водителя другого авто

Автор: Коваленко Наталья
Николас Карма попал в первое в жизни ДТП и сделал селфи для мужа потерпевшей
Николас Карма попал в первое в жизни ДТП и сделал селфи для мужа потерпевшей instagram.com/nicolas_karma_official

Популярный украинский блогер и интервьюер Николас Карма попал в ДТП. Инфлюенсер на своем черном BMW отвлекся в пробке и врезался в Renault Logan MCV.

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Блогер опубликовал в инстаграме видео с регистратора и признался, что очень нервничал, потому что это первая авария в его жизни. Но напряженную ситуацию полностью разрядила реакция водителя поврежденного авто, которая оказалась подписчицей Николаса. Вместо выяснения отношений женщина попросила сделать селфи для своего мужа.

«Она выбежала, увидела меня и говорит: "А можно снять видео для моего мужа?" Я говорю: "Да, давайте". И она такая: "Любимый, посмотри, кто в меня въехал, это Николас Карма!" И я стою просто, как опплеванный, думаю, матерь божья, такие приветы я еще не передавал, такое селфи я еще не делал», — с юмором рассказал блогер.

Карма призвал подписчиков быть максимально бдительными за рулем и не отвлекаться на посторонние вещи во время движения.

«Не засматривайтесь на каштаны, на деревья, как птицы летают. Не депрессуйте под какой-нибудь музыкой. Вообще не включайте музыку в машине, ладно? Потому что я уже задумался, размечтался, как вы видите», — обратился он к аудитории.

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Теги:
шоу-бизнес, ДТП

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