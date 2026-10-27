Астафьева прокомментировала свой дебют как диктора радиодиктанта

Певица записала видеообращение

Автор: Коваленко Наталья

Певица, ведущая, модель и волонтерка Даша Астафьева эмоционально прокомментировала исполнение своей давней мечты. Сегодня, 27 октября, в День украинской письменности и языка, звезда попробовала себя в роли диктора Радиодиктанта национального единства.

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Сразу после завершения трансляции Даша поделилась впечатлениями в своем инстаграме. Артистка разместила в разделе сториз видеообращение, где поблагодарила всех участников и с юмором прокомментировала волну хейта.

«Друзья, вот мы это и сделали! Искренне благодарю всех, кто сегодня присоединился, всех, кто слушал и писал диктант единства. Для меня лично — это очень большое событие. Я радуюсь и счастлива, что привлекла так много людей. Может, это и из-за хейта, но я благодарна каждому из вас. Надеюсь, у вас немного ошибок. Люблю вас, целую. Готовьте в следующем году двойные листочки тоже. Ваша Даша», — подытожила Астафьева.