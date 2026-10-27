Сумская озвучила возможную причину потери ребенка Федишин и вспомнила собственный опыт

Актриса едва не потеряла младшую дочь из-за серьезного диагноза

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская актриса Ольга Сумская публично выразила соболезнования певице Ирине Федишин и ее мужу Виталию Човнику, которые недавно пережили потерю дочери Вероники на 35-й неделе беременности.

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В комментарии для проекта «Ранок у великому місті» актриса предположила, что могло стать причиной трагедии. По мнению Сумской, у Ирины возник гестоз — опасное осложнение, связанное с нарушением адаптации организма матери к беременности.

Сумская призналась, что эта тема для нее чрезвычайно болезненна, ведь 25 лет назад она сама находилась в шаге от трагедии во время рождения младшей дочери Анны. Из-за очень высокого кровяного давления на плановом осмотре звезду сразу отправили на операцию.

«Выражаю глубокие соболезнования по поводу потери маленькой красавицы Веронички. Мне это очень близко, поэтому откликается в моем сердце. Потому что я попадала в очень похожую ситуацию 25 лет назад. Этот диагноз, который я тогда пережила, думаю, возможно, что-то похожее было и у Иры, он возникает совершенно непредсказуемо и внезапно. Тогда, когда я планово пришла в роддом, у меня было давление 220 на 120 — и меня буквально через 5 минут положили на операционный стол», — поделилась артистка.

В то же время Ольга подчеркнула, что не знает точного диагноза Федишин, поэтому ее мысли являются лишь личным предположением, основанным на собственном пережитом опыте.

Напомним, что Ирина перенесла сложную срочную операцию из-за значительной кровопотери. Артистка чудом выжила, но новорожденную девочку спасти не удалось.