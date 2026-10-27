Звезда «Женского доктора» Таисия Хвостова похвасталась покупкой авто после развода

Актриса осуществила свою давнюю мечту

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса Таисия Хвостова сделала сама себе дорогой подарок. Звезда сериала «Женский врач. Новая жизнь» спустя несколько месяцев после развода с мужем-актером Ярославом Шахториным исполнила свою детскую мечту — приобрела автомобиль оранжевого оттенка.

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В ролике, который Таисия опубликовала в инстаграме, она позировала среди поля в красном мини-платье на фоне яркой машины марки Nissan. Новость о покупке Таисия приурочила ко Дню автомобилиста.

«День автомобилиста теперь наконец и мой. До сих пор не верю, что я это сделала. Еще привыкаю и понемногу кайфую. Но Тая пока на дорогах такой испуг», — пошутила актриса.