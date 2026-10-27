Звезда «Безумной свадьбы» Василина рассказала об ограблении ее жилья и преследовании

Актриса призналась, почему обращалась за помощью к психотерапевту

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса Полина Василина в новом интервью для Oboz.ua поделилась воспоминаниями о самом тяжелом периоде своей жизни. Несколько лет назад ее квартиру ограбили, однако воров так и не нашли. По словам актрисы, этому предшествовали запугивания и преследования.

«Это сильно меня травмировало, и, думаю, этот опыт останется со мной на всю жизнь. В общем произошло много плохого, как в каком-то ужасном сериале. Я пережила очень страшный период, последствия которого чувствую до сих пор. Я была просто молодой девушкой, работала, зарабатывала на жизнь, занималась своим делом. И вдруг все это произошло – без всякой причины», — поделилась звезда фильмов «Сумасшедшая свадьба» и «Довженко. Первый взгляд».

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Полина призналась, что даже сейчас резкое движение дверной ручки вызывает у нее панику и предобморочное состояние. К личной трагедии добавилось начало пандемии коронавируса, из-за которой она осталась без работы и влезла в долги.

Каждое утро у нее случались панические атаки, а страх был настолько сильным, что она не могла сама зайти в подъезд и ждала кого-нибудь, чтобы войти вслед за ним.

Полина уже долгое время занимается с психотерапевтом, однако полностью избавиться от последствий невозможно. Василина добавила, что из-за публичности и войны ей до сих пор тяжело найти внутреннюю опору. В то же время она благодарна людям, которые поддержали ее в самый трудный момент.

«Мне понадобилось много времени, чтобы просто принять и осознать произошедшее. А уже потом началась работа над собой: во время сеансов с психотерапевткой и самостоятельно. Я постепенно училась принимать факт, что изменить прошлое не могу. Я до сих пор боюсь. Но это не какой-то надуманный страх, будто ко мне в окно вот-вот залетит дракон. Я боюсь вполне реальных вещей. Я публичный человек, и понимаю, что все может повториться снова. Постоянно ищу ощущение безопасности, но война забрала его у меня окончательно. Поэтому хватаюсь за все, что может дать опору. Само ограбление не закончилось ничем хорошим, но, если искать в этой истории что-то позитивное, оно подарило мне новый взгляд на людей рядом. Это важно для меня, потому что я закрытый человек. Когда рассказала, что со мной произошло, что мне нужна работа и что очень страшно, получила невероятную поддержку. Столько неравнодушных людей откликнулись, помогали, находили слова и делали конкретные вещи для меня. Я очень благодарна», — рассказала Полина.