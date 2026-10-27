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Эмилия Кларк показала фото с празднования 40-летия в компании звезд «Игры престолов»

Актриса воссоединилась с экс-коллегами на вечеринке по случаю своего юбилея

Автор: Коваленко Наталья
Эмилия Кларк показала фото с празднования 40-летия в компании звезд «Игры престолов»
Эмилия Кларк показала фото с празднования 40-летия в компании звезд «Игры престолов»
Getty Images

Британская актриса Эмилия Кларк показала фанатам, как встретила день рождения. 23 октября исполнительница роли Дейнерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов» отметила свой 40-летний юбилей.

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Именинница собрала на частной вечеринке близких друзей и коллег по съемочной площадке. Эмилия опубликовала в инстаграме серию черно-белых фото со праздника, где воссоединилась с Китом Харингтоном (исполнитель роли Джона Сноу), Натали Эммануэль (Миссандея), Альфи Алленом (Теон Грейджой), Джейкобом Андерсоном (Серый Червь) и Индирой Вармой (Эллария Сэнд). Также на вечеринке были замечены актриса Шэрон Хорган и рэпер Stormzy.

Интересно, что гостей угощали алкогольными напитками и сигаретами обнаженные официанты, а по углам зала стояли ведра с конфетти и презервативами.

«Это 40, детка», — подписала Кларк.

Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke

Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke

Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke

Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke

Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke

Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke

Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke

Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke

Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke

Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke

Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke

Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke

Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke

Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke

Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke

Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke

Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke

Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke

Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke

Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke

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Теги:
Игра престолов, Эмилия Кларк, шоу-бизнес, день рождения звезд

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