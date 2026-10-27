Эмилия Кларк показала фото с празднования 40-летия в компании звезд «Игры престолов»
Актриса воссоединилась с экс-коллегами на вечеринке по случаю своего юбилея
Эмилия Кларк показала фото с празднования 40-летия в компании звезд «Игры престолов»
Getty Images
Британская актриса Эмилия Кларк показала фанатам, как встретила день рождения. 23 октября исполнительница роли Дейнерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов» отметила свой 40-летний юбилей.
Читай также: «Отношение как к принцессе»: Кудашова похвасталась роскошным подарком от женихаИменинница собрала на частной вечеринке близких друзей и коллег по съемочной площадке. Эмилия опубликовала в инстаграме серию черно-белых фото со праздника, где воссоединилась с Китом Харингтоном (исполнитель роли Джона Сноу), Натали Эммануэль (Миссандея), Альфи Алленом (Теон Грейджой), Джейкобом Андерсоном (Серый Червь) и Индирой Вармой (Эллария Сэнд). Также на вечеринке были замечены актриса Шэрон Хорган и рэпер Stormzy.
Интересно, что гостей угощали алкогольными напитками и сигаретами обнаженные официанты, а по углам зала стояли ведра с конфетти и презервативами.
«Это 40, детка», — подписала Кларк.
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke
Эмилия Кларк отпраздновала 40-летие instagram.com/emilia_clarke