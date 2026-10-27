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«Отношение как к принцессе»: Кудашова похвасталась роскошным подарком от жениха

Актриса показала, какой сюрприз ей на 27-летие подготовил возлюбленный

Автор: Коваленко Наталья
«Отношение как к принцессе»: Кудашова похвасталась роскошным подарком от жениха
«Отношение как к принцессе»: Кудашова похвасталась роскошным подарком от жениха .instagram.com/irinaa_kudashova

Украинская актриса Ирина Кудашова похвасталась в инстаграме роскошным подарком, который для нее подготовил любимый по случаю 27-летия. Звезда «Школы», «Прикордонників», «Смака свободы» и «Хрещатика 48/2» назвала это поздравление «лучшим в мире».

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Сюрприз избранника базировался на нумерологии и личных предпочтениях Ирины, поэтому каждый элемент декора имел особое значение: 27 цветочных композиций — по количеству лет певицы, 1314 воздушных шариков и 520 фотографий — в китайской нумерологии комбинации этих цифр означают «любовь навсегда».

Подсказки для поиска главных подарков были спрятаны прямо на снимках. Также жених Ирины организовал стол с вырезками для создания карты желаний, которую Ирина традиционно делает каждый год, и Кэнди-бар с любимыми лакомствами именинницы.

«Отношение как к настоящей принцессе... Я была в шоке, насколько он все продумал до деталей, до мелких пустяков устроил сказку, о которой я так мечтала! Посоветовался с моей мамой насчет детских фотографий... Это настоящая сказка», — поделилась эмоциями Кудашова.

Ирина и дальше держит личность своего избранника в тайне. Известно лишь, что мужчина старше ее на 10 лет.

В августе 2026 года пара объявила о помолвке — романтическое предложение руки и сердца состоялось на живописном озере Комо в Италии.

Ирина Кудашова показала подарок от жениха на свое 27-летие instagram.com/irinaa_kudashova
Ирина Кудашова показала подарок от жениха на свое 27-летие instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова показала подарок от жениха на свое 27-летие instagram.com/irinaa_kudashova
Ирина Кудашова показала подарок от жениха на свое 27-летие instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова показала подарок от жениха на свое 27-летие instagram.com/irinaa_kudashova
Ирина Кудашова показала подарок от жениха на свое 27-летие instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова показала подарок от жениха на свое 27-летие instagram.com/irinaa_kudashova
Ирина Кудашова показала подарок от жениха на свое 27-летие instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова показала подарок от жениха на свое 27-летие instagram.com/irinaa_kudashova
Ирина Кудашова показала подарок от жениха на свое 27-летие instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова показала подарок от жениха на свое 27-летие instagram.com/irinaa_kudashova
Ирина Кудашова показала подарок от жениха на свое 27-летие instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова показала подарок от жениха на свое 27-летие instagram.com/irinaa_kudashova
Ирина Кудашова показала подарок от жениха на свое 27-летие instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова показала подарок от жениха на свое 27-летие instagram.com/irinaa_kudashova
Ирина Кудашова показала подарок от жениха на свое 27-летие instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова показала подарок от жениха на свое 27-летие instagram.com/irinaa_kudashova
Ирина Кудашова показала подарок от жениха на свое 27-летие instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова показала подарок от жениха на свое 27-летие instagram.com/irinaa_kudashova
Ирина Кудашова показала подарок от жениха на свое 27-летие instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова показала подарок от жениха на свое 27-летие instagram.com/irinaa_kudashova
Ирина Кудашова показала подарок от жениха на свое 27-летие instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова показала подарок от жениха на свое 27-летие instagram.com/irinaa_kudashova
Ирина Кудашова показала подарок от жениха на свое 27-летие instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова показала подарок от жениха на свое 27-летие instagram.com/irinaa_kudashova
Ирина Кудашова показала подарок от жениха на свое 27-летие instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова показала подарок от жениха на свое 27-летие instagram.com/irinaa_kudashova
Ирина Кудашова показала подарок от жениха на свое 27-летие instagram.com/irinaa_kudashova

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Теги:
Ирина Кудашова, шоу-бизнес, день рождения звезд

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