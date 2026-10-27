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Ольга Сумская назвала своего секс-символа среди молодых звезд Голливуда

Кинозвезда призналась, от какого 29-летнего актера она без ума

Автор: Коваленко Наталья
Ольга Сумская назвала своего секс-символа среди молодых звезд Голливуда
Ольга Сумская назвала своего секс-символа среди молодых звезд Голливуда instagram.com/olgasumska

Украинская актриса Ольга Сумская рассекретила, кто из голливудских актеров вызывает у нее наибольшее восхищение. В проекте «Наодинці з Гламуром» 60-летняя звезда призналась, что просто без ума от 29-летнего австралийского актера Джейкоба Элорди, известного по ролям в сериале «Эйфория» и фильме «Солтберн».

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Сумская отметила не только привлекательную внешность молодого актера, но и его харизму и умение сыграть любую роль.

«C молодых — Элорди! Я когда его вижу — просто не знаю! Какой-то безумный красавец! В нем есть энергетика, эта фантастическая мужская сила, и нежность, и страсть. Когда на крупных планах смотрю в его глаза, думаю, что он может все сыграть. Любой жанр ему подвластен», — поделилась актриса.

Джейкоб Элорди
Джейкоб Элорди
Getty Images

В то же время Ольга Сумская назвала и любимчиков среди представителей классического Голливуда. По мнению артистки, настоящий мужской магнетизм не исчезает с годами. Она восхищается Майклом Дугласом и Алеком Болдуином.

«Когда я смотрю его (Майкла Дугласа — ред.) сегодняшние фото и видео, я в восторге. Он не потерял этого шарма, мужского магнетизма, сексуальности даже в его очень зрелом возрасте! Это фантастично. Он мне и сегодня нравится. Еще Алек Болдуин — это мой любимчик, он невероятный! Это красавчики зрелого поколения, которые меня вдохновляют», — добавила Ольга.

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Теги:
Ольга Сумская, шоу-бизнес

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