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FIЇNKA поразила похудением на 12 кг в месяц и рассекретила свой вес

Певица объяснила, почему бросила спорт

Автор: Коваленко Наталья
FIЇNKA поразила похудением на 12 кг в месяц и рассекретила свой вес
FIЇNKA поразила похудением на 12 кг в месяц и рассекретила свой вес instagram.com/fiinka_official

Украинская певица и блогерка FIЇNKA удивила поклонников признанием о своем похудении. В интервью Славе Демину артистка рассказала, что около года назад сильно поправилась, после чего впервые в жизни решила серьезно взяться за свою фигуру.

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Благодаря строгому контролю питания и интенсивным тренировкам певица сбросила 12 килограммов всего за один месяц.

«Спорт у меня закончился, едва начавшись. У меня нет времени на спорт. Честно, я очень ленивая. Это для меня очень сложно. Я немного походила в зал, мне понравился результат. Я увидела, что поправилась, и похудела на 12 кг. Впервые в жизни худела. За месяц времени я так ввалила, но я въедливый человек, мне нужно было уже. С тех пор мой вес стабильно держится год», — поделилась FIЇNKA.

Сейчас вес звезды составляет 60 килограммов, и худеть дальше она не планирует.

«Сейчас вешу 60 килограммов. Как я стала меньше весить — 56–57 кг, — у меня грудь пропала. Так что я уже немного назад набрала», — с юмором объяснила артистка.

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Теги:
шоу-бизнес, похудение, FIЇNKA

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