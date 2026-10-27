Натали Портман впервые прокомментировала рождение третьего ребенка
45-летняя актриса сделала первое заявление о пополнении в семье
Голливудская актриса Натали Портман впервые сделала официальное заявление о третьем ребенке, которого родила от нынешнего партнера, французского музыканта Танги Дестабля.
Читай также: Экс-солистка «ВИА Гры» София Тарасова вышла замужО пополнении в семье 45-летняя кинозвезда рассказала в интервью изданию Harper’s Bazaar. Она призналась, что появление малыша принесло в ее жизнь счастье и гармонию.
«Я полна изумления и радости от этого волшебного маленького человечка. Это также заставляет меня по-новому взглянуть на моих старших детей, ведь я вспоминаю, как совсем недавно они были такими же крошечными созданиями и как быстро они превратились в невероятных людей со своими удивительными характерами, чувством юмора и идеями», — поделилась эмоциями Натали.
О беременности Портман стало известно в апреле этого года. Отношения актрисы с 46-летним парижским музыкантом Танги Дестаблем впервые подтвердились в марте 2025 года.
От бывшего мужа, хореографа Бенжамена Мильпье, Натали воспитывает 15-летнего сына Алефа и 9-летнюю дочь Амалию.