Натали Портман впервые прокомментировала рождение третьего ребенка

45-летняя актриса сделала первое заявление о пополнении в семье

Автор: Коваленко Наталья

Голливудская актриса Натали Портман впервые сделала официальное заявление о третьем ребенке, которого родила от нынешнего партнера, французского музыканта Танги Дестабля.

Читай также: Экс-солистка «ВИА Гры» София Тарасова вышла замуж

О пополнении в семье 45-летняя кинозвезда рассказала в интервью изданию Harper’s Bazaar . Она призналась, что появление малыша принесло в ее жизнь счастье и гармонию.

«Я полна изумления и радости от этого волшебного маленького человечка. Это также заставляет меня по-новому взглянуть на моих старших детей, ведь я вспоминаю, как совсем недавно они были такими же крошечными созданиями и как быстро они превратились в невероятных людей со своими удивительными характерами, чувством юмора и идеями», — поделилась эмоциями Натали.

О беременности Портман стало известно в апреле этого года. Отношения актрисы с 46-летним парижским музыкантом Танги Дестаблем впервые подтвердились в марте 2025 года.

От бывшего мужа, хореографа Бенжамена Мильпье, Натали воспитывает 15-летнего сына Алефа и 9-летнюю дочь Амалию.