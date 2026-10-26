Козловский поведал о своей подготовке к сложной зиме

Виталий Козловский раскрыл, насколько автономно его жилье.

Виталий Козловский поделился, как он готовится к сложному зимнему периоду и уже имеет дома на случай длительных обесточиваний.

Читай также: Полякова подготовила свой дом к зиме и перебоям электроснабжения

Из-за постоянных российских обстрелов энергетической инфраструктуры украинцев предупреждают о непростой зиме. В интервью Blik.ua артист отметил, что пока не чувствует себя полностью готовым к возможным трудностям. По его словам, придется реагировать на обстоятельства по мере их возникновения, хотя он надеется на благоприятное развитие событий.

Козловский отметил, что сейчас сложно предсказать, какой будет зима, поэтому, мол, остается следить за ситуацией и настраиваться на позитив.

Читай также: Сумская с Борисюком приготовили ужин на крыше во время блэкаута в Киеве

В то же время певец уже позаботился о некоторых необходимых вещах. Дома у него есть зарядная станция, свечи и лампы, которые помогут пережить длительные перебои с электроснабжением. Также артист отметил важность любви, которая, по его мнению, не менее необходима в сложные времена.