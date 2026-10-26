FIЇNKA раскрыла свой теперешний гонорар и траты

Ирина Выхованец рассказала о заработках в шестизначных числах.

FIINKA, настоящее имя которой Ирина Выхованец, рассказала о своих заработках и раскрыла, какой доход получила благодаря популярной композиции "Афины".

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В интервью исполнительница сообщила, что в настоящее время ее гонорар за выступление составляет, по меньшей мере, 10 тысяч долларов. В то же время рост доходов сопровождается значительными расходами. Певица содержит большую команду, финансирует создание клипов, подготовку концертов и запись новой музыки.

Еще FIINKA вкладывает средства в собственное жилье. По словам исполнительницы, сейчас она строит дом в Ивано-Франковске. Артистка пока не определилась, куда лучше всего инвестировать заработанные деньги. Часть средств она откладывает.

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Отдельно певица рассказала о финансовом успехе своего хита "Афины", выпущенного в июле 2025 года. По ее подсчетам, композиция принесла около 100 тысяч долларов совокупного дохода с разных потоковых платформ. FIINKA уточнила, что выплаты поступают постепенно, ежеквартально, а не сразу после релиза.