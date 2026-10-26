Певица показала себя в начале карьеры

Автор: Коваленко Наталья

От рыжего каре до платинового блонда: Билык показала, как менялись ее образы instagram.com/bilyk_iryna

Популярная украинская исполнительница Ирина Билык поделилась с поклонниками редкими архивными фото и видео. 56-летняя певица показала, как менялся ее стиль, прически и сценические образы с начала музыкальной карьеры почти 40 лет назад.

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На своей странице в инстаграме Народная артистка обнародовала фрагменты из старых клипов, выступлений на концертах и встреч с фанатами, где она позирует с белокурыми, рыжими и темно-русыми волосами.

«Смотрю на эти кадры и улыбаюсь. Столько всего изменилось, но кое-что остается неизменным — музыка, эмоции и любовь, которую мы разделяем с вами уже столько лет. А вы помните меня именно такой?», — обратилась Билык к фанам в описании к ролику.