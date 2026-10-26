Светлицкая покорила «Голос країни-14» и попала в команду Могилевской

Актриса спела хит Гайтаны и заговорила о свадьбе с Тарасом Цымбалюком

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса Елена Светлицкая стала одной из участниц первого выпуска 14-го сезона вокального шоу «Голос страны». Для слепых прослушиваний звезда сериала «Мой новый берег» выбрала хит Гайтаны «Самотня боса».

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Во время выступления Елена сняла каблуки и продолжила петь и танцевать босиком. К Светлицкой развернулась Наталья Могилевская, в команду которой она и попала.

За кулисами Елену ждал ее возлюбленный, известный актер Тарас Цимбалюк. После выступления он вышел к избраннице на сцену, вручил ей букет пионов и поцеловал под громкие аплодисменты зрителей.

Могилевская в шутку поинтересовалась у пары, когда же ждать свадьбы. Влюбленные ответили, что обязательно пригласят тренерку на праздник.

Как призналась сама Елена, она решила осуществить давнюю детскую мечту. В юные годы она училась в музыкальной школе по классу скрипки, а впоследствии самостоятельно освоила гитару.