Жена Бибера в колготках с узором и белье показалась на кровати

Хейли Бибер поделилась с публикой новой порцией пикантных фотографий.

Госпожа Бибер часто снимается для откровенных кадров

Хейли Бибер – американская модель, предпринимательница и благоверная Джастина Бибера – снялась в новой рекламной кампании. Для фотосессии 29-летняя знаменитость выбрала откровенные образы, подчеркнувшие ее фигуру.

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На фотографиях авторства известного фотографа Пейдж Пауэлл жена Джастина Бибера предстала в черном кружевном наряде. Модель примеряла полупрозрачные колготки, сквозь которые были видны стринги, а также лонгслив из такого же материала.

Для нескольких кадров Хейли позировала на кровати. Для другого образа она дополнила кружевной комплект кожаным жакетом.

Бибер давно известна своей любовью к провокационным фотосессиям. Раньше она снималась топлес среди песка, позировала в купальниках с акцентом на ягодицах и демонстрировала разнообразные комплекты нижнего белья. Также модель экспериментировала с костюмом кролика, винтажными мини-платьями и бикини, украшенными пайетками.

Хейли является основательницей косметического бренда. Она также рассказывает о косметологических процедурах.

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Вместе с мужем модель воспитывает сына Джека Блюза. Супруги время от времени делятся с подписчиками семейными фотографиями, демонстрируя нежные моменты с малышом. Недавно пара отметила восьмую годовщину брака.