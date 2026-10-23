АфишаАфиша
Русский Українська

Жена Бибера в колготках с узором и белье показалась на кровати

Хейли Бибер поделилась с публикой новой порцией пикантных фотографий.

Автор: Дмитрий Сыч
Жена Бибера в колготках с узором и белье показалась на кровати
Госпожа Бибер часто снимается для откровенных кадров
instagram haileybieber

Хейли Бибер – американская модель, предпринимательница и благоверная Джастина Бибера – снялась в новой рекламной кампании. Для фотосессии 29-летняя знаменитость выбрала откровенные образы, подчеркнувшие ее фигуру.

Читай также: Бывшая Джастина Бибера умерла из-за передозировки, оставив маленькую дочь

На фотографиях авторства известного фотографа Пейдж Пауэлл жена Джастина Бибера предстала в черном кружевном наряде. Модель примеряла полупрозрачные колготки, сквозь которые были видны стринги, а также лонгслив из такого же материала.

Для нескольких кадров Хейли позировала на кровати. Для другого образа она дополнила кружевной комплект кожаным жакетом.

Бибер давно известна своей любовью к провокационным фотосессиям. Раньше она снималась топлес среди песка, позировала в купальниках с акцентом на ягодицах и демонстрировала разнообразные комплекты нижнего белья. Также модель экспериментировала с костюмом кролика, винтажными мини-платьями и бикини, украшенными пайетками.

Хейли является основательницей косметического бренда. Она также рассказывает о косметологических процедурах.

Читай также: Хейли Бибер сверкнула своими ягодицами в объятиях мужа с голым торсом

Вместе с мужем модель воспитывает сына Джека Блюза. Супруги время от времени делятся с подписчиками семейными фотографиями, демонстрируя нежные моменты с малышом. Недавно пара отметила восьмую годовщину брака.

Читайте нас в Google.News
Теги:
фото, Джастин Бибер, Хейли Бибер

Статьи по теме

Подкопаева застыла на балконе киевской высотки для поразительных фото
Подкопаева застыла на балконе киевской высотки для поразительных фото
Мирошниченко отметили 11-летие приемной дочери, показав ее изменения
Мирошниченко отметили 11-летие приемной дочери, показав ее изменения
Дочь Джонни Деппа показала фигуру на фото топлес и не только
Дочь Джонни Деппа показала фигуру на фото топлес и не только
Бывшая Джастина Бибера умерла из-за передозировки, оставив маленькую дочь
Бывшая Джастина Бибера умерла из-за передозировки, оставив маленькую дочь
Огневич сверкнула ногами в ажурных колготках на улицах Киева
Огневич сверкнула ногами в ажурных колготках на улицах Киева
Модель и экс-девушка Джастина Бибера Сахара Рэй внезапно скончалась в 34 года
Модель и экс-девушка Джастина Бибера Сахара Рэй внезапно скончалась в 34 года

Личность дня

Ушел из жизни звезда культового фильма «Пропала грамота» Федор Стригун

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK