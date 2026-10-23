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Подкопаева застыла на балконе киевской высотки для поразительных фото

Лилия Подкопаева поделилась результатом съемки с горизонтом в столице.

Автор: Дмитрий Сыч
Подкопаева застыла на балконе киевской высотки для поразительных фото
Подкопаева, вероятно, снялась в Киеве еще летом
instagram podkopayeva_official

Лилия Подкопаева приняла участие в фотосессии на фоне городского пейзажа. 48-летнюю спортсменку сфотографировали на балконе высотки с видом на столицу. На фотографиях гимнастка мечтательно смотрела вдаль. Соответствующие кадры представлены в инстаграме.

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Когда именно Лилия позировала в Киеве, в сообщении она не уточнила. Судя по наряду на фотографиях, фотосет состоялся еще в теплую пору.

instagram podkopayeva_official

instagram podkopayeva_official

instagram podkopayeva_official

instagram podkopayeva_official

instagram podkopayeva_official

instagram podkopayeva_official

instagram podkopayeva_official

Подкопаева вместе с семьей живет в США, однако время от времени приезжает в Украину. Она посетила Киев в августе. Тогда ее сопровождал супруг Игорь Дубинский, отец ее младшей дочери Эвелины.

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Старшим детям гимнастки Вадиму и Каролине в ноябре исполнится 21 и 20 соответственно. Младшая дочь Эвелина в сентябре отметила свой седьмой день рождения.

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Теги:
фото, Киев, Подкопаева, Лилия Подкопаева

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