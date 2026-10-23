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Звезда «Дизель Шоу» Мотрук продает квартиру в Киеве и переезжает на Закарпатье

Звезда уже построила новый дом вместе с мужем

Автор: Коваленко Наталья
Звезда «Дизель Шоу» Мотрук продает квартиру в Киеве и переезжает на Закарпатье
Звезда «Дизель Шоу» Мотрук продает квартиру в Киеве и переезжает на Закарпатье instagram.com/motrya_mo

Актриса юмористического проекта «Дизель Шоу» Юлия Мотрук в интервью для сайта 1plus1 рассказала о важном решении, которое кардинально изменило ее жизнь, — переезде на Закарпатье. По словам артистки, это был непростой путь, но вместе с мужем они уже построили там дом и живут со своими котами.

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«Этот волшебный край меня очень изменил. Я поняла, что горы — это мое восстановление, моя новая я. Раньше я так хотела в Киев, так рвалась сюда, а теперь осознаю, что у меня есть дом и там, и здесь. Понимаю, что дом у меня есть и на Закарпатье. Мы даже шутим, что Киев для нас теперь словно дача — всего в 800 километрах! Закарпатье нас приняло, дало силы и будто не захотело отпускать. Мы то уезжали, то возвращались, а потом начали спрашивать себя: «А зачем мы вообще уезжаем? Почему не остаемся здесь?». В конце концов решили, что хотим жить именно там», — поделилась звезда.

Из-за решения окончательно обосноваться на западе страны Мотрук решила продать свою квартиру в столице. Несмотря на это, Юлия подчеркивает, что Киев остается важной частью ее жизни.

«Да, я продаю квартиру. Мы построили дом на Закарпатье и хотим больше времени проводить там. В Киеве я теперь бываю в основном из-за концертов, работы и различных мероприятий. Мне нравится, что там у меня есть свое уединенное пространство, возможность побыть наедине с собой, восстановиться. Но в то же время я понимаю, что Киев никуда из моей жизни не исчезнет. Это тоже мой дом», — объяснила актриса.

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Теги:
Дизель шоу, шоу-бизнес

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