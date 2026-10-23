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Бакланов впервые раскрыл подробности нового романа после развода с Цымбалару

Звезда «Поймать Кайдаша» рассказал о новой любви и отношениях с экс-женой

Автор: Коваленко Наталья
Бакланов впервые раскрыл подробности нового романа после развода с Цымбалару
Бакланов впервые раскрыл подробности нового романа после развода с Цымбалару instagram.com/baklanov.gr

Украинский актер Григорий Бакланов впервые за долгое время публично рассказал о своей личной жизни. 32-летняя звезда сериалов «Любовь и пламя», «Поймать Кайдаша» и «Сага» в интервью для ютуб-канала журналистки Марички Падалко заговорил о своей новой избраннице и нынешних отношениях с бывшей женой, актрисой Анастасией Цымбалару.

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По словам Григория, они с любимой познакомились вживую, а не в социальных сетях, и оба воспринимают этот союз максимально ответственно и серьезно. Имя и профессию загадочной брюнетки актер пока держит в тайне.

«Просто счастье быть дома с семьей. Все! Когда ты находишь человека, с которым тебе просто хочется быть, и это счастье, когда ты стремишься быть дома и отдохнуть», — поделился Бакланов.

Он также отметил, что после 30 лет взгляд на партнерство существенно меняется.

«Я думаю, после 30 — это нормально понимать, если ты человека встречаешь, то ты или строишь отношения серьезно и ответственно. Знаешь, что либо мы сразу движемся вместе, и ты чувствуешь, что не можешь иначе без этого человека, либо нет», — добавил Григорий.

Григорий Бакланов с новой девушкой instagram.com/baklanov.gr
Григорий Бакланов с новой девушкой instagram.com/baklanov.gr

Актер был в отношениях со своей коллегой Анастасией Цымбалару почти десять лет, из которых около трех — в браке. В марте 2024 года они официально объявили о разрыве.

Несмотря на развод, бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения. Более того, они продолжают выходить на одну сцену в совместных спектаклях.

«Мы люди нормальные, коллеги, мы адекватные. Вместе играли в спектакле два года. Конечно, удалось сохранить дружеские отношения», — признался Бакланов.

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Теги:
шоу-бизнес, романы звезд, личная жизнь звезд, Анастасия Цымбалару, Григорий Бакланов

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