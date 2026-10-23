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51-летний Святослав Вакарчук поразил сеть рельефными мышцами

Лидер «Океана Эльзы» снялся в майке

Автор: Коваленко Наталья
51-летний Святослав Вакарчук поразил сеть рельефными мышцами
51-летний Святослав Вакарчук поразил сеть рельефными мышцами instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Фронтмен культовой украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук поразил фанов подтянутой формой. 51-летний артист снялся в фотосессии в облегающей черной майке и продемонстрировал рельефные мышцы рук и стальной пресс.

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Съемка была посвящена анонсу благотворительного выпуска бейсболок под названием «Друг», которые певец создал в коллаборации с известным украинским дизайнером Русланом Багинским.

Однако поклонники Вакарчука и звездные коллеги отвлеклись от инициативы и стали оставлять под публикацией комментарии по поводу спортивного телосложения исполнителя.

«Ого, вы машина!», «Так тоже хочу выглядеть, когда вырасту», «Супер форма! Молодец!», «Тот момент, когда возраст на пользу. Двадцать годиков прошло, а Вакарчук до сих пор краш», «Какое шикарное спортивное тело», «Файно подкачался», «Ничего себе банки», «Неожиданно господин Святослав стал украинским секс-символом», — пишут пользователи инстаграма.

Ранее Святослав рассказывал, что обожает игровые виды спорта, а также бег, езду на велосипеде, плавание и горные прогулки. Кроме того, он регулярно делает упражнения с приседаниями и на пресс и стоит в планке.

Святослав Вакарчук похвастался спортивной формой instagram.com/sviatoslav.vakarchuk
Святослав Вакарчук похвастался спортивной формой instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук похвастался спортивной формой instagram.com/sviatoslav.vakarchuk
Святослав Вакарчук похвастался спортивной формой instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук похвастался спортивной формой instagram.com/sviatoslav.vakarchuk
Святослав Вакарчук похвастался спортивной формой instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук похвастался спортивной формой instagram.com/sviatoslav.vakarchuk
Святослав Вакарчук похвастался спортивной формой instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

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Теги:
Святослав Вакарчук, шоу-бизнес

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