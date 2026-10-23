73-летний Иво Бобул поразил похудением в новом видеообращении

Как изменился легендарный исполнитель после потери веса

Автор: Коваленко Наталья

Известный певец Иво Бобул удивил поклонников заметными изменениями в образе. 73-летний Народный артист Украины записал видеообращение к поклонникам накануне своего концерта в Виннице. Ролик был опубликован на инстаграм-странице компании «ВИННИЦАКОНЦЕРТ».

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В кадре Иво Васильевич появился с похудевшим лицом и седой небритой щетиной. Артист пригласил фанов на сольный концерт «Серпанкові очі», который состоится 31 октября в Винницком театре имени Николая Садовского, и пообещал «бомбезную» атмосферу.

Ранее Бобул рассказывал, что ему удалось сбросить более 15 килограммов. По словам певца, на кардинальные изменения он решился ради лучшего самочувствия и легкости на сцене. Путь к новой форме артист преодолевал под наблюдением врачей и при поддержке жены Натальи.