АфишаАфиша
Русский Українська

73-летний Иво Бобул поразил похудением в новом видеообращении

Как изменился легендарный исполнитель после потери веса

Автор: Коваленко Наталья
73-летний Иво Бобул поразил похудением в новом видеообращении
73-летний Иво Бобул поразил похудением в новом видеообращении instagram.com/bukovyna_hotel

Известный певец Иво Бобул удивил поклонников заметными изменениями в образе. 73-летний Народный артист Украины записал видеообращение к поклонникам накануне своего концерта в Виннице. Ролик был опубликован на инстаграм-странице компании «ВИННИЦАКОНЦЕРТ».

Читай также: Ким Кардашьян показала фото с вечеринки в честь своего 46-летия

В кадре Иво Васильевич появился с похудевшим лицом и седой небритой щетиной. Артист пригласил фанов на сольный концерт «Серпанкові очі», который состоится 31 октября в Винницком театре имени Николая Садовского, и пообещал «бомбезную» атмосферу.

Ранее Бобул рассказывал, что ему удалось сбросить более 15 килограммов. По словам певца, на кардинальные изменения он решился ради лучшего самочувствия и легкости на сцене. Путь к новой форме артист преодолевал под наблюдением врачей и при поддержке жены Натальи.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Иво Бобул, шоу-бизнес, похудение

Статьи по теме

Ким Кардашьян показала фото с вечеринки в честь своего 46-летия
Ким Кардашьян показала фото с вечеринки в честь своего 46-летия
Умер звезда фильмов «Чужой» и «Топ Ган» Том Скерритт
Умер звезда фильмов «Чужой» и «Топ Ган» Том Скерритт
Alyona Alyona оказалась в больнице и показала фото из палаты
Alyona Alyona оказалась в больнице и показала фото из палаты
Отца Меган Маркл подозревают в хранении детской порнографии
Отца Меган Маркл подозревают в хранении детской порнографии
TAYANNA раскрыла нюас своей теперешней личной жизни
TAYANNA раскрыла нюас своей теперешней личной жизни
Кошмал обрадовалась, что "дожила до 32"
Кошмал обрадовалась, что "дожила до 32"

Личность дня

Фильмы с Жан-Клодом Ван Даммом, которые сделали его легендой боевиков

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK