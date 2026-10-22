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TAYANNA раскрыла нюас своей теперешней личной жизни

Татьяна Решетняк раскрыла, есть ли у нее нынче возлюбленный.

Автор: Дмитрий Сыч
TAYANNA раскрыла нюас своей теперешней личной жизни
Татьяну не устроит оплата жилья с потенциальным любимым поровну
instagram tayanna_reshetnyak

TAYANNA рассказала, что сейчас ее сердце свободно. О личной жизни, тревожных сигналах и свидании, состоявшемся неделю назад, артистка рассказала во время интервью.

По словам исполнительницы, сейчас она комфортно чувствует себя в одиночестве и не спешит делить с кем-то кровать. В то же время потенциальный партнер должен быть реализован. Певица не готова годами поддерживать мужчину в его стремлениях, пока она будет взваливать на себя все обязанности.

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Одним из тревожных сигналов в отношениях певица считает отсутствие достижений у мужчины после 40 лет. По ее мнению, если до этого возраста он не реализовался ни в одной сфере и ни разу не заработал денег, это повод задуматься.

Во время блица артистка также объяснила, что не заинтересована в варианте, когда партнеры поровну оплачивают аренду жилья. Не слишком привлекает ее и человек, полностью посвятивший себя творчеству. В то же время она положительно относится к избраннику с собственным бизнесом, для которого музыка остается увлечением.

Наличие детей от предыдущего брака не станет препятствием для ее отношений. TAYANNA спокойно воспринимает, что у потенциального партнера может быть семья и жизнь до знакомства с ней.

Певица также рассказала, что последний раз ходила на свидание с потенциальным избранником всего неделю назад, однако эта встреча не имела продолжения.

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Артистка сказала, что из-за постоянной сосредоточенности на работе ей все труднее расслабляться в общении с мужчинами. Вместо того, чтобы просто наслаждаться моментом, она анализирует слова, реакции и поведение собеседника.

Несмотря на это, TAYANNA не потеряла веру в любовь. Она считает, что встречу со своим человеком можно почувствовать сразу, и тогда появится возможность отпустить лишние мысли и прислушаться к чувствам.

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Теги:
Интервью, певица, TAYANNA, шоу-бизнес, личная жизнь, личная жизнь звезд

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