Шовковский показался с любимой и написал о "маленьких ценностях"

Александр Шовковский снялся с Мариной Кутеповой и поведал о людях, "с которыми можно просто быть собой".

Александр Шовковский – экс-голкипер и экс-тренер "Динамо" – выложил пост о важном. 51-летний футболист написал о ценности маленьких мгновений жизни и людей рядом. Пост спортсмен дополнил кадром, на котором изображен с избранницей Мариной Кутеповой. Пара зафиксирована улыбчивой и в объятиях.

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В подписи Александр отметил, что в жизни есть моменты, которые невозможно спланировать. Однако именно они, мол, остаются в сердце надолго. К таким моментам Шовковский отнес "искренние улыбки, теплые объятия, неожиданные встречи, людей, рядом с которыми можно просто быть собой, смеяться до слез и испытывать настоящее счастье".

instagram oleksandrshovkovskyi

instagram oleksandrshovkovskyi

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Пара поддерживает отношения более десяти лет. Как сообщала Ольга Аленова, экс-жена футболиста и мать его дочери Александры, именно новая избранница повлекла за собой распад их брака. А первой благоверной Александра Шовковского была Власта Шовковская-Фирсова, родившая от спортсмена сына Владислава.