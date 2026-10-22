TAYANNA провела экскурсию по своему жилью

Татьяна Решетняк обитает в квартире, которую снимает у друзей.

Татьяна Решетняк, известная как TAYANNA, показала журналистам свою обитель. Она стала героиней шоу "По хатах".

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По словам исполнительницы, в новую квартиру она на время переселилась с Осокорков, поскольку там, мол, стало слишком громко.

Нынешнее жилье певицы – трехкомнатная квартира-студия. Площадь помещения составляет 100 кв. Принадлежит оно друзьям Татьяны. Артистка не назвала сумму, которую отдает за пользование жильем.

TAYANNA самостоятельно убирает и готовит себе кушать. Ее выбор – аскетическая жизнь с незначительным количеством вещей. Исключение – хорошая посуда. Татьяна привозит из путешествий разнообразные чашки.

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Ранее сообщалось, что квартиру в столице приобрела Кристина Соловой, поэтому теперь она считает себя киевлянкой.