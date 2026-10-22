Соловий поразила дерзким образом с рокерским ирокезом
Певица заинтриговала новым кавером
Соловий поразила дерзким образом с рокерским ирокезом instagram.com/soloviyka
Украинская певица Кристина Соловей удивила поклонников бунтарским образом. Исполнительница появилась на фотосессии с новой прической.
Читай также: Гвоздева показала нежные фото с мужем и поздравила его с 35-летиемНа свежих снимках Соловей позировала в белой майке и джинсах с рваным каре с длинной челкой и рокерским ирокезом из взъерошенных волос.
В посте под фото и видео певица заинтриговала работой над кавером известного хита. «Хорошие девушки слушают оригинал. Плохие — записывают каверы», — написала она.
В комментариях Кристина обратилась к аудитории с вопросом: «Как думаете, на кого будет кавер?». Среди версий фанов Соловей были Сестричка Вика, Эми Уайнхаус, Леди Гага, Кристен «Крисси» Эллен Хайнд и Джоан Джетт.
Кристина Соловий в новом образе instagram.com/soloviyka
Кристина Соловий в новом образе instagram.com/soloviyka
Кристина Соловий в новом образе instagram.com/soloviyka
Кристина Соловий в новом образе instagram.com/soloviyka
Кристина Соловий в новом образе instagram.com/soloviyka
Кристина Соловий в новом образе instagram.com/soloviyka
Кристина Соловий в новом образе instagram.com/soloviyka