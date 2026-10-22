Соловий поразила дерзким образом с рокерским ирокезом

Певица заинтриговала новым кавером

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Кристина Соловей удивила поклонников бунтарским образом. Исполнительница появилась на фотосессии с новой прической.

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На свежих снимках Соловей позировала в белой майке и джинсах с рваным каре с длинной челкой и рокерским ирокезом из взъерошенных волос.

В посте под фото и видео певица заинтриговала работой над кавером известного хита. «Хорошие девушки слушают оригинал. Плохие — записывают каверы», — написала она.

В комментариях Кристина обратилась к аудитории с вопросом: «Как думаете, на кого будет кавер?». Среди версий фанов Соловей были Сестричка Вика, Эми Уайнхаус, Леди Гага, Кристен «Крисси» Эллен Хайнд и Джоан Джетт.

Кристина Соловий в новом образе instagram.com/soloviyka

Кристина Соловий в новом образе instagram.com/soloviyka

Кристина Соловий в новом образе instagram.com/soloviyka

Кристина Соловий в новом образе instagram.com/soloviyka

Кристина Соловий в новом образе instagram.com/soloviyka

Кристина Соловий в новом образе instagram.com/soloviyka