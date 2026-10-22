Мирошниченко отметили 11-летие приемной дочери, показав ее изменения

Тимур и Инна Мирошниченко поздравили свою Ангелину по случаю дня рождения.

Тимур Мирошниченко с семьей отметил день рождения приемной дочери Ангелины. Девочке исполнилось 11 лет. Именинница уже в третий раз отмечает личный праздник в семейном кругу.

Для виновницы торжества Мирошниченко устроили квест. Не обошлось без праздничного торта.

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По словам Инны Мирошниченко, это первый осознанный день рождения девочки в семье. Ангелина, мол, знает, что ее любят и поднимут настроение.

"Даже если ночь до этого ты провела в коридоре, прячась от громких взрывов", – уточнила жена телеведущего.

Ангелина стала частью семьи 2,5 лет назад. По случаю ее 11-летия Инна погрузилась в воспоминания с помощью фотографий. Сначала женщина планировала создать из них ролик, но просмотр кадров настолько их увлек, что видео так и не делали.

"Эта уже взрослая девочка добавила красок в нашу жизнь", – отметила Мирошниченко.

Еще Инна выложила архивный снимок дочери. Увидев анкету Ангелины, адвокат почувствовала, что это ее ребенок:

"Нашла свою родную душу. Тогда я еще не догадывалась, как нелегко мне будет становиться твоей мамой. Сколько слез и отчаяния мы пройдем. Но где-то я чувствовала, что ты мой величайший учитель! И что ты не позволишь мне сдаться".

instagram _inna_mi_

instagram _inna_mi_

instagram _inna_mi_

instagram _inna_mi_

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Ранее тем, как подросла ее третья и самая маленькая дочь, удивила публику Лилия Ребрик.