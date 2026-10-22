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Гвоздева показала нежные фото с мужем и поздравила его с 35-летием

Танцовщица публично обратилась к любимому

Автор: Коваленко Наталья
Гвоздева показала нежные фото с мужем и поздравила его с 35-летием
Гвоздева показала нежные фото с мужем и поздравила его с 35-летием instagram.com/ilonagvozdeva

Украинский хореограф Илона Гвоздева посвятила новый пост в инстаграме своему мужу, предпринимателю Ивану Хомячуку. Участница проектов «Танцуют все» и «Танцы со звездами» публично поздравила избранника с днем ​​рождения.

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По случаю 35-летия любимого Илона поделилась в своем профиле серией романтических снимков. В подписи к кадрам танцовщица отметила, что они с Иваном вместе уже 17 лет, поэтому мужчина посвятил ей уже почти половину своей жизни. Гвоздева поблагодарила Ивана за заботу о семье и пожелала ему не терять вдохновение.

«Поздравляю тебя, мой дорогой, с новым годом! Сегодня тебе 35 лет, и знаешь, что сегодня вызвало улыбку у меня — что уже 17 лет из своих 35 мы вместе. То есть половину своей жизни ты посвятил мне и продолжаешь теперь заботиться не только обо мне, но и о наших детях. Я желаю тебе сил, веры, мотивации и вдохновения двигаться дальше, несмотря на тяжелые времена, все равно воплощать свои желания и не терять смысл своей жизни. И чтобы было крепкое здоровье, которое будет залогом успеха в содействии реализации всех твоих намерений! А мы будем рядом и всегда будем поддерживать, верить и мотивировать», — обратилась к Хомячуку его звездная жена.

Илона Гвоздева с мужем instagram.com/ilonagvozdeva
Илона Гвоздева с мужем instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева с мужем instagram.com/ilonagvozdeva
Илона Гвоздева с мужем instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева с мужем instagram.com/ilonagvozdeva
Илона Гвоздева с мужем instagram.com/ilonagvozdeva

Илона Гвоздева с мужем instagram.com/ilonagvozdeva
Илона Гвоздева с мужем instagram.com/ilonagvozdeva

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Теги:
шоу-бизнес, Илона Гвоздева

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