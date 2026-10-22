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Ефросинина устроила горячую фотосессию в мини-шортах и ​​ковбойских сапогах

Телезвезда позировала на фоне Карпат

Автор: Коваленко Наталья
Ефросинина устроила горячую фотосессию в мини-шортах и ​​ковбойских сапогах
Ефросинина устроила горячую фотосессию в мини-шортах и ​​ковбойских сапогах instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая, актриса и интервьюер Маша Ефросинина устроила новую фотосессию среди горных пейзажей осенних Карпат. Результатами съемки 47-летняя знаменитость поделилась в инстаграме.

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На свежих кадрах Маша демонстрировала подтянутую фигуру и стальной пресс в смелом образе. Для съемки на солнечной поляне телеведущая выбрала белые мини-шорты и кружевной кроп-топ с высокими ковбойскими сапогами светло-коричневого оттенка, белыми гетрами и солнцезащитными очками. Ефросинина дополнила свой лук свитером коричневого цвета и пушистой эко-шубой.

«Карпатский вайб», — лаконично подписала она.

«Vogue срочно возьмите человека на обложку!», «Боже, сколько энергии внутри», «Это незаконно — быть такой красивой», «Вы совсем другая там, это действительно место силы», — засыпали комплиментами Машу в комментариях под постом.

Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina

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Теги:
Маша Ефросинина, Карпаты, фотосессии звезд, шоу-бизнес

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