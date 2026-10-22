Ефросинина устроила горячую фотосессию в мини-шортах и ковбойских сапогах
Телезвезда позировала на фоне Карпат
Ефросинина устроила горячую фотосессию в мини-шортах и ковбойских сапогах instagram.com/mashaefrosinina
Украинская телеведущая, актриса и интервьюер Маша Ефросинина устроила новую фотосессию среди горных пейзажей осенних Карпат. Результатами съемки 47-летняя знаменитость поделилась в инстаграме.
Читай также: В купальнике у бассейна: Фреймут показала фото из ИспанииНа свежих кадрах Маша демонстрировала подтянутую фигуру и стальной пресс в смелом образе. Для съемки на солнечной поляне телеведущая выбрала белые мини-шорты и кружевной кроп-топ с высокими ковбойскими сапогами светло-коричневого оттенка, белыми гетрами и солнцезащитными очками. Ефросинина дополнила свой лук свитером коричневого цвета и пушистой эко-шубой.
«Карпатский вайб», — лаконично подписала она.
«Vogue срочно возьмите человека на обложку!», «Боже, сколько энергии внутри», «Это незаконно — быть такой красивой», «Вы совсем другая там, это действительно место силы», — засыпали комплиментами Машу в комментариях под постом.
Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина устроила фотосессию в Карпатах instagram.com/mashaefrosinina